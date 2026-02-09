Появились подробности загадочного исчезновения россиянки после службы в монастыре

Мать пропавшей после службы на Валааме Простаковой: Дочь писала о проклятье

Загадочно пропавшая после службы в монастыре на Валааме россиянка Наталья Простакова незадолго до исчезновения писала матери о проклятье. Эти подробности исчезновения появились в материале портала E1.ru.

Мать уехавшей трудиться в монастырь Простаковой, Татьяна, рассказала, что ночью перед исчезновением Наталья спросила ее, не лежит ли на Татьяне проклятье. Также Наталья рассказала матери, что она не может уснуть уже несколько суток, в ответ на что Татьяна посоветовала дочери пить глицин.

«Она ответила: "Хорошо". Одно слово. Я писала ей, что хватит мотаться, чтобы ехала домой, мы ее очень ждем. Это сообщение еще прочитано, а потом связь прервалась», — сообщила мать пропавшей. Она отметила, что в монастырь Наталья уехала после расставания с мужчиной.

В последний раз пропавшую россиянку видели 2 февраля. Женщина исчезла после утренней службы.