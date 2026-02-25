Названа версия о местонахождении пропавшей на прогулке с собакой девятилетней россиянки

РИА Новости: Пропавшая в Смоленске девочка может находиться в другом регионе

Девятилетняя девочка, пропавшая в Смоленске на прогулке с собакой, может находиться в другом регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Смоленской области.

Собеседник агентства подчеркнул, что это одна из версий, отрабатываемых правоохранителями.

О пропаже ребенка стало известно 24 февраля. Утром девочка вышла из дома на улице Маршала Еременко на прогулку с той-терьером и пропала. При этом собака вернулась одна. По словам соседей, школьницу могли увезти на машине в неизвестном направлении. Поисками занимаются полицейские и волонтеры.

