Пропавшего после школы российского подростка нашли почти через неделю в лесу

В Ханты-Мансийске 15-летнего подростка, пропавшего после школы, нашли почти неделю спустя в лесу без признаков жизни. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, сообщение об исчезновении подростка поступило вечером 31 января. 4 февраля его тело обнаружили в лесном массиве в районе садового товарищества «Кедр» в черте города. Визуальный осмотр следов насильственной смерти не выявил.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, которые должны помочь понять, что привело к смерти подростка.

