Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 4 февраля 2026Россия

Пропавшего после школы российского подростка нашли почти через неделю в лесу

В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело пропавшего в январе подростка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийске 15-летнего подростка, пропавшего после школы, нашли почти неделю спустя в лесу без признаков жизни. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, сообщение об исчезновении подростка поступило вечером 31 января. 4 февраля его тело обнаружили в лесном массиве в районе садового товарищества «Кедр» в черте города. Визуальный осмотр следов насильственной смерти не выявил.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, которые должны помочь понять, что привело к смерти подростка.

Ранее в Екатеринбурге 11-летнюю девочку, ушедшую в школу, нашли под окнами многоэтажки на улице Семихатова мертвой. Как рассказали жильцы дома, они заметили автомобиль реанимации и укрытое простыней тело утром 27 января. Позже на общем балконе здания обнаружили предсмертную записку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok