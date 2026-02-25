Реклама

Полиция раскрыла информацию о возможном похитителе девочки из Смоленска

В Смоленске следователи разыскивают возможного похитителя девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Смоленске следователи разыскивают возможного похитителя девятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следователи ведут поиск водителя серой автомашины, которую заметили около дома пропавшей девочки. Правоохранительные органы устанавливают его личность и местонахождение.

Розыск ребенка ведется и в ближайших водоемах, в том числе в озере Солдатское, в котором неоднократно тонули люди.

Ранее поисковики рассказали, что просмотр записей с видеорегистраторов, которые приносят местные жители, пока не дал положительных результатов.

Об исчезновении девятилетней девочки во время прогулки с собакой стало известно 24 февраля. Утром ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко со своим тойтерьером и пропал. Позже собака вернулась одна. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении. В свою очередь, силовики высказали версию, согласно которой пропавшая может находиться в другом регионе.

Ранее сообщалось, что в районе загадочного исчезновения девочки нашли детские следы.

