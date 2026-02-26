Силовики задержали похитившего девятилетнюю девочку в Смоленске

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, сотрудники полиции совместно с следователями СК установили и задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки.

Девочка была обнаружена в одном из гаражей, точный адрес которого не указывается. С ней в гараже были двое мужчин, чьи личности на данный момент устанавливаются. Врачам предстоит проверить, совершалось ли в отношении найденной девочки какое-либо насилие.

Школьница пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на прогулку со своим тойтерьером. Позже собака вернулась без хозяйки. Соседи утверждали, что девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что появилась новая информация о загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней школьнице.