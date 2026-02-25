Соседи рассказали о семье пропавшей в Смоленске девочки

Соседи пропавшей в Смоленске девочки назвали ее семью благополучной

Семья пропавшей в Смоленске девочки считалась благополучной, рассказали «Ленте.ру» соседи семьи. Они также сообщили об обысках, проведенных полицией в квартирах жильцов подъезда.

«Ее маму я видел иногда, когда выходил или приходил с работы, — рассказал сосед. — Собаку тоже много раз видел — лаяла на меня. Ребенка — пару раз. Сам про семью ничего не знаю, но, как понимаю, она благополучная — есть машина, одеты нормально».

Он также сообщил, что еще вчера сотрудники правоохранительных органов начали обыскивать все квартиры в подъезде.

«Где-то видел, что МЧС собиралось вскрывать квартиры, где люди не открыли двери. Но подробностей не знаю», — сказал мужчина.

Другие жители подъезда добавили, что обыск квартир проходил очень тщательно — сотрудники заглядывали в каждый шкаф. Они также подтвердили, что семья считалась благополучной.

Об исчезновении девятилетней девочки во время прогулки с собакой стало известно 24 февраля. Утром ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко со своим тойтерьером и пропал. Позже собака вернулась одна. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении. В свою очередь, силовики высказали версию, согласно которой пропавшая может находиться в другом регионе.

