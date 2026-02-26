Раскрыты результаты осмотра телефона загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней девочки

В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительных переписок

Специалисты осмотрели телефон девятилетней Саши, загадочно пропавшей 24 февраля во время прогулки с собакой в Смоленске. Результаты обследования гаджета раскрыли РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

Как уточнил собеседник агентства, свой телефон ребенок оставил дома. «Подозрительной переписки не обнаружено. Других гаджетов у девочки не было», — сказал он.

Ранее возле озера Солдатского обнаружили серую перчатку, которая может принадлежать пропавшей. В сети также появилось фото зацепки. Опознали ли находку родители, не уточняется. До этого также сообщалось о свежих детских и собачьих следах, ведущих к оврагу недалеко от дома школьницы.

Девятилетняя Саша пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на улице Маршала Еременко на прогулку со своим тойтерьером. Однако позже собака вернулась без хозяйки. Как сообщили силовики, среди прочих прорабатывается версия о похитителе: сейчас полиция разыскивает водителя серого автомобиля, замеченного возле места жительства ребенка.