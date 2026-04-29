В России врача выволокли из кабинета и жестоко избили за одну просьбу

08:42, 29 апреля 2026Россия

В Тюмени врача выволокли из кабинета и избили за просьбу дождаться приема
Майя Назарова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюмени врача из областной клинической больницы №2 выволокли из кабинета и жестоко избили за просьбу дождаться приема по очереди. Об этом стало известно KP.RU.

По данным российского издания, все произошло летом 2025 года. В больницу пришла компания из двух мужчин и двух девушек. У них были небольшие порезы на руках. В это время врач оказывал помощь пациенту, которому собака разорвала лицо. Молодые люди были настойчивы и прорвались в кабинет доктора, несмотря на предупреждение медсестры.

Они начали возмущаться, что их сразу не могут принять и вытащили врача в коридор, где стали наносить удары ногами. Девушки пытались оттащить своих спутников. После одна из них распространяла ложную информацию о выкидыше. Также утверждалось, что доктор напал на пациентов первым.

Тем не менее суд встал на сторону пострадавшего медика — его обидчики получили реальные сроки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники.

