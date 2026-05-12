Забивший до смерти отца-африканца россиянин объяснил свой поступок на видео

Сломавший отцу-африканцу гортань мужчина рассказал на видео о причинах конфликта

Учинивший в Москве расправу над отцом-африканцем россиянин объяснил свой поступок на видео. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах подозреваемый в сопровождении полицейского объясняет, что сам в шоке от случившегося. Он пояснил, что причиной ссоры стало то, что отец не сменил вовремя памперс болеющей матери. После драки отец подозреваемого — 68-летний уроженец Гвинеи — еще сутки был в нормальном состоянии и ездил на работу, но накануне вечером ему стало хуже и понадобилась госпитализация.

Врачи выяснили, что сын сломал отцу гортань. Врачам не удалось спасти потерпевшего. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.