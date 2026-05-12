11:07, 12 мая 2026Силовые структуры

Сын сломал отцу гортань в московской квартире

В Москве сын сломал гортань отцу-африканцу, его не спасли
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В московскую больницу доставили мужчину, которого избили до смерти и сломали ему гортань. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Пострадавшего госпитализировали из квартиры на улице Обручева. Врачи не смогли его спасти. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, мужчину избил его сын. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет «МК», погибший – 68-летний уроженец Гвинеи. Иностранец работал в строительной фирме, а его сын был безработным.

Ранее следователи добавили обвинения двум участникам покушения на митрополита Тихона в Москве.

