Участникам покушения на митрополита Тихона вменили три новых статьи

ТАСС: Участников покушения на митрополита Тихона обвинили в обучении терроризму

Следователи возбудили еще одно дело против участников покушения на митрополита Тихона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гражданину Украины Денису Поповичу и гражданину России Никите Иванковичу (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вменяют статьи 205.3 («Обучение терроризму»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Это дело объединили в одно производство вместе с предыдущим.

Защита Поповича и Иванковича отказалась комментировать изменения по делу. По их словам, новые обвинения их подзащитным пока не предъявили.

Дениса Поповича и Никиту Иванковича задержали в феврале 2025 года по подозрению в причастности к подготовке покушения на митрополита Тихона. По версии следствия, мужчины должны были подорвать самодельное взрывное устройство на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Сделать это они не успели.