Появились новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ получила новые доказательства о попытке покушения на архиерея РПЦ, митрополита Тихона. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по заданию украинских спецслужб арестованные должны были в феврале этого года совершить подрыв самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря с целью расправы над митрополитом.

Они сообщили, что после начала СВО их завербовали спецслужбы Украины для слежки за митрополитом и сбором информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти.

11 ноября в Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела — гражданина Украины Дениса Поповича и гражданина России Никиты Иванковича (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В результате «получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к подготовке преступления», утверждает ФСБ. Кроме того, была изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации (не указано, какой именно).

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Подготовка теракта») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

