09:00, 12 ноября 2025

ФСБ показала ход следствия по делу о попытке покушения на митрополита Тихона

Марина Совина
Федеральная служба безопасности показала видео следственных мероприятий по делу о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. Кадры «Ленте.ру» предоставил Центр общественных связей ФСБ.

На ролике видно, как оперативники входят в жилище одного из фигурантов дела, после чего тот дает показания. Все лица в видео скрыты в интересах следствия.

11 ноября в Москве, Псковской области и Республике Крым прошли обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела — гражданина Украины Дениса Поповича и гражданина России Никиты Иванковича. В результате получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к подготовке преступления, а также сведения о причастности к данному преступлению иных лиц. Кроме того, была изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации.

