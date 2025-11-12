Силовые структуры
ФСБ раскрыла причастность спецслужб Украины к попытке покушения на архиерея РПЦ

ФСБ: Доказана причастность Украины к попытке покушения на митрополита Тихона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Федеральная служба безопасности России продолжает расследование уголовного дела по факту планирования убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

11 ноября в Москве, Псковской области и Республике Крым были проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела — гражданина Украины Дениса Поповича и гражданина России Никиты Иванковича. В результате получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к подготовке преступления, а также получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц. Кроме того, была изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации.

ФСБ утверждает, что Попович и Иванкович действовали в интересах украинских спецслужб. Они должны были следить за архиереем, а затем подорвать самодельное взрывное устройство на территории Сретенского мужского монастыря.

В октябре сообщалось, что помощник митрополита Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович, организуя покушение, приобрели поддельные украинские паспорта. По ним они планировали покинуть страну после совершения преступления.

Подозреваемые свою вину не признают. Во время одного из судебных заседаний они заявили, что дали показали показания против себя под пытками.

