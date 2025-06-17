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18:01, 17 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемые в покушении на архиерея РПЦ заявили о пытках

«Ъ»: Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона заявили об оговоре под пытками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Двое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) заявили о пытках на следствии, под которыми они себя оговорили. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Бывшие помощник священнослужителя Денис Попович и клирик храма Воскресения Христа в Сокольниках Никита Иванкович категорически отрицают причастность к покушению на архиерея РПЦ. На открытых слушаниях в Мосгорсуде, прошедших в начале июня, они отказались от ранее данных признательных показаний. Их адвокаты пояснили, что Попович и Иванкович были вынуждены оговорить себя, не выдержав пыток и других незаконных методов воздействия.

Они сначала содержались в СИЗО № 3 «Пресня», но позже их перевели в СИЗО «Лефортово».

На начавшемся процессе Попович и Иванкович также заявили о невиновности.

28 февраля ФСБ сообщила о предотвращении теракта, готовившегося по заданию украинской спецслужбы, в отношении митрополита Тихона. В ведомстве отметили, что несколько месяцев шла слежка за Поповичем и Иванковичем, которые вели переписку в интернете с противниками специальной военной операции, а затем начали переводить на поддержку Вооруженных сил Украины небольшие суммы.

У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

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