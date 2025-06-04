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13:37, 4 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона выступили в суде

РИА: Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона не признали вину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Готовившие покушение на митрополита Тихона отправляли донаты ВСУ
Митрополит Тихон

Митрополит Тихон. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Фигуранты дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) не признают свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Мосгорсуда.

Оба обвиняемых согласились с адвокатом Дениса Поповича Марией Эйсмонт об их «абсолютной невиновности».

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Несколько месяцев сотрудники ФСБ следили за помощником митрополита и клириком храма Воскресения Христа в Сокольниках Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, которые вели переписку в интернете с противниками специальной военной операции, а затем начали переводить на поддержку Вооруженных сил Украины небольшие суммы.

У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

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