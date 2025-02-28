Готовившие покушение на митрополита Тихона отправляли донаты ВСУ

«Ъ»: Покушавшимся на митрополита Тихона могут вменить госизмену за донаты ВСУ

Готовившим покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) могут вменить госизмену за их донаты в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники ФСБ несколько месяцев следили за помощником митрополита и клириком храма Воскресения Христа в Сокольниках Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, которые продолжительное время вели переписку в интернете с противниками специальной военной операции. Затем молодые люди стали переводить небольшие суммы на поддержку ВСУ, а позже сами связались через Telegram с куратором из украинской разведки под ником Thor Steinar.

Попович сначала информировал его о поездках и встречах митрополита, а потом приступил к подготовке покушения. Попович заявил ФСБ после задержания, что пошел на преступление из-за угроз его матери, живущей в украинском городе Черновцы. Иванкович руководствовался идейными соображениями.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось ранее 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.