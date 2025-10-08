Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 8 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности расследования покушения на митрополита Тихона

Фигуранты покушения на митрополита Тихона купили поддельные украинские паспорта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Помощник митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович, организуя покушение, приобрели поддельные украинские паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следствия.

Он просил суд продлить фигурантам содержание под стражей. В результате их оставили в СИЗО еще на два месяца, до 12 декабря.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

Попович и Иванкович отказались признать вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости