Появились подробности расследования покушения на митрополита Тихона

Фигуранты покушения на митрополита Тихона купили поддельные украинские паспорта

Помощник митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович, организуя покушение, приобрели поддельные украинские паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следствия.

Он просил суд продлить фигурантам содержание под стражей. В результате их оставили в СИЗО еще на два месяца, до 12 декабря.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

Попович и Иванкович отказались признать вину.