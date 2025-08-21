Силовые структуры
07:15, 21 августа 2025Силовые структуры

Фигуранты дела о покушении на архиерея РПЦ отказались признать вину

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Двое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), его бывшие помощники Денис Попович и клирик Никита Иванкович отказались признать вину в покушении на него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты.

По данным агентства, в материалах защиты указано, что обвиняемые не планировали никого взрывать. Кроме того, там сказано, что они считают, что они ни в чем не виноваты.

Ранее фигуранты заявили о пытках на следствии, под которыми они себя оговорили. На открытых слушаниях в Мосгорсуде, прошедших в начале июня, они отказались от ранее данных признательных показаний.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Несколько месяцев сотрудники ФСБ следили за помощником митрополита и клириком храма Воскресения Христа в Сокольниках, которые вели переписку в интернете с противниками специальной военной операции, а затем начали переводить на поддержку Вооруженных сил Украины небольшие суммы.

У фигурантов изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

