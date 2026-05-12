В Кремле назвали время для встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин сможет встретиться с Зеленским, когда в СВО можно поставить точку

Президент России Владимир Путин сможет встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским за пределами Москвы только тогда, когда в специальной военной операции (СВО) можно будет поставить точку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, такая встреча возможна. Однако, подчеркивает Песков, для этого необходимо важное условие.

«В любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс [урегулирования] (...) А для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу», — отметил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал совет Владимиру Зеленскому. По его словам, он должен позвонить Владимиру Путину, если украинский лидер заинтересован в переговорах.