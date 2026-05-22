Киркоров обвинил Певцова в зависти к Борисову

Киркоров предположил, что Певцов раскритиковал «Гамлета» с Борисовым из зависти

Певец Филипп Киркоров отреагировал на высказывания актера Дмитрия Певцова о нашумевшем спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Видео опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

Народный артист резко отреагировал на критику Певцова, отметив, что звезда «Бандитского Петербурга» может просто завидовать молодому Борисову. При этом Киркоров назвал звезду «Аноры» «оскароносным».

«Певцов устроил это безобразное, кляузное обращение в отношении спектакля. Наверно, зависть к Юре Борисову сыграла у Певцова, сбитого летчика. Он всегда был завистливый, вечно ему все поперек горла — то Киркоров, то Борисов», — заявил он.

Также Киркоров назвал Борисова звездой номер один.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский прокомментировал неоднозначную реакцию на постановку «Гамлета» с Борисовым в главной роли. По словам Хабенского, создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызвать у зрителей сильные эмоции.