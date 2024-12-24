Мигрант изнасиловал российскую школьницу и снял процесс на видео

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу и снял процесс на видео

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу, снимая процесс на видео. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Преступник совершил в отношении девочки противоправные действия сексуального характера, угрожая ей убийством. Вернувшись домой, школьница рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию. Насильника задержали, выяснилось, что он работает на складе и находится на территории России незаконно.

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе расследования.

15 декабря в Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск подавшегося в бега мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Мужчина проживал с россиянкой и, пользуясь отсутствием сожительницы дома, принуждал ее 15-летнюю дочь к сексу. Не выдержавшая надругательств девочка рассказала обо всем матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы.