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21:48, 24 декабря 2024Силовые структуры

Мигрант изнасиловал российскую школьницу и снял процесс на видео

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу и снял процесс на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу, снимая процесс на видео. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Преступник совершил в отношении девочки противоправные действия сексуального характера, угрожая ей убийством. Вернувшись домой, школьница рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию. Насильника задержали, выяснилось, что он работает на складе и находится на территории России незаконно.

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе расследования.

15 декабря в Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск подавшегося в бега мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Мужчина проживал с россиянкой и, пользуясь отсутствием сожительницы дома, принуждал ее 15-летнюю дочь к сексу. Не выдержавшая надругательств девочка рассказала обо всем матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы.

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