Мигрант изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы-россиянки

В Петербурге мигрант изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы и подался в бега

В Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск подавшегося в бега мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина проживал с россиянкой и, пользуясь отсутствием сожительницы дома, принуждал ее 15-летнюю дочь к сексу. Не выдержавшая надругательств девочка рассказала обо всем матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 июля сообщалось, что в подмосковной Истре мигрант из Средней Азии надругался над 11-летней школьницей.