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11:17, 15 декабря 2024Силовые структуры

Мигрант изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы-россиянки

В Петербурге мигрант изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы и подался в бега
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск подавшегося в бега мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина проживал с россиянкой и, пользуясь отсутствием сожительницы дома, принуждал ее 15-летнюю дочь к сексу. Не выдержавшая надругательств девочка рассказала обо всем матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 июля сообщалось, что в подмосковной Истре мигрант из Средней Азии надругался над 11-летней школьницей.

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