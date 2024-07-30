Мигрант из Средней Азии надругался над российской школьницей

В Подмосковье мигрант из Средней Азии надругался над 11-летней школьницей

В подмосковной Истре мигрант из Средней Азии надругался над 11-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, преступление произошло 28 июля в деревне Ефимоново. Тогда в дежурную часть обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что около одного из домов, расположенных на Центральной улице, неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 21-летний гражданин Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали мигранта из Таджикистана, развращавшего детей в сети. Одной из пострадавшей оказалась 15-летняя девочка.