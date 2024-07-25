Российские полицейские задержали мигранта за развращение детей в интернете

В Ленобласти задержали мигранта, развращавшего детей в Telegram

В Ленинградской области задержали мигранта из Таджикистана, развращавшего детей в сети. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, одной из пострадавшей оказалась 15-летняя девочка. Иностранец писал ей и совершал развратные действия в Telegram. Школьницу опросили. Выяснилось, что от действий мужчины пострадали еще как минимум две несовершеннолетние.

Поймать мигранта удалось во Всеволжском районе. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела против него.

Ранее стало известно, что пенсионера из Ленинградской области заподозрили в надругательстве над 12-летней девочкой на территории садового некоммерческого товарищества.