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09:40, 25 июля 2024Силовые структуры

Российского пенсионера заподозрили в надругательстве над 12-летней девочкой

В Ленобласти пенсионера заподозрили в надругательстве над 12-летней в СНТ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пенсионера из Ленинградской области заподозрили в надругательстве над 12-летней девочкой на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, все произошло в СНТ «Громовец» Приозерского района. В полицию сначала обратился отец потерпевшей, а затем ее мать написала заявление. По словам родителей, мужчина в возрасте 75 лет совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их дочери около дома № 6 по улице 3-я Линия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Москве работник IT-индустрии изнасиловал 15-летнюю школьницу и украл ее наушники. Через несколько часов силовики задержали его в подмосковном Домодедово.

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      Олеся Мицкевич
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