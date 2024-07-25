Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

Shot: в Москве айтишник изнасиловал 15-летнюю школьницу и украл ее наушники

В Москве работник IT-индустрии изнасиловал 15-летнюю школьницу и украл ее наушники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

27-летний айтишник напал на девочку возле здания школы в Южном округе столицы. Через несколько часов его задержали его доме в подмосковном Домодедово.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».

23 июля на северо-востоке Москвы суд арестовал 22-летнего гражданина Таджикистана, изнасиловавшего знакомую в парке. Пьяный мужчина в лесопарковой зоне ударил женщину по лицу, оттащил в кусты и надругался над ней.