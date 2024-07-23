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09:44, 23 июля 2024Силовые структуры

Иностранец изнасиловал знакомую в московском парке и попал в СИЗО

В Москве арестовали иностранца, изнасиловавшего знакомую в кустах

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На северо-востоке Москвы суд арестовал 22-летнего гражданина Таджикистана, изнасиловавшего знакомую в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 июля пьяный мужчина в лесопарковой зоне ударил женщину по лицу, оттащил в кусты и надругался над ней. Правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Они смогли оперативно найти иностранца и задержать.

Выяснилось, что он находится в Москве с нарушением требований миграционного законодательства.

Ранее стало известно, что под Петербургом, в Кингисеппе, 39-летний гражданин Казахстана пришел в гости к 57-летней пенсионерке и изнасиловал ее.

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      Екатерина Кашурникова
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