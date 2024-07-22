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19:11, 22 июля 2024Силовые структуры

Мигрант пришел в гости к российской пенсионерке и изнасиловал ее

Под Петербургом гражданин Казахстана изнасиловал пенсионерку в ее квартире

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Под Петербургом, в Кингисеппе 39-летний гражданин Казахстана пришел в гости к 57-летней пенсионерке и изнасиловал ее. Об этом сообщает «Фонтанка».

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. По предварительным данным, он работал монтажником, а в России находился с нарушением миграционного законодательства.

По данным правоохранителей, знакомая потерпевшей рассказала полицейским о произошедшем. Прибывшие на место оперативники задержали в квартире пенсионерки мигранта. В воскресенье он пришел к женщине в гости и после застолья с алкоголем принудил ее к близости.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой.

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      Анна Габай
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