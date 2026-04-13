19:30, 13 апреля 2026Мир

Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Самолет-разведчик Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint облетает Черное море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Самолет-разведчик Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint начал облет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет вылетел с британской базы Уоддингтон, пролетел в воздушном пространстве Румынии и долетел до восточной части Черного моря. После этого воздушное судно развернулось и совершило петлю в западном направлении.

Как отмечает агентство, именно этот самолет уже неоднократно замечали в регионе.

11 апреля американский разведывательный самолет семь часов патрулировал российскую границу южнее берегов Крыма и Краснодарского края над Черным морем.

