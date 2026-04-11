Американский разведывательный самолет стал часами летать у российской границы

Американский разведывательный самолет уже семь часов патрулирует российскую границу. Такую информацию приводит РИА Новости после анализа полетных данных.

Отмечается, что небольшое воздушное судно на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II пролетает южнее берегов Крыма и Краснодарского края над Черным морем.

Известно, что самолет-разведчик вылетел из города Констанца в Румынии и, не добравшись до Грузии, развернулся, а затем повторил маршрут.

По состоянию на 15:05 по московскому времени борт продолжает находиться над Черным морем, четвертый раз облетая границы России. Этот же самолет регулярно патрулирует Калининградскую область.

Всего по заказу Пентагона были созданы две такие машины радиолокационной разведки на бизнес-джете Bombardier Challenger 650. Они сделаны в первую очередь для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее в апреле шведский разведывательный самолет обнаружили у границ России. Борт проводил активное наблюдение в районе российско-финской границы.