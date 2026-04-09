Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 9 апреля 2026Мир

Шведский разведывательный самолет обнаружили у границ России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Небольшой шведский разведывательный самолет Gulfstream IV утром 9 апреля проводил активное наблюдение в районе российско-финской границы. Об этом свидетельствуют данные полетных трекеров, проанализированные РИА Новости.

Борт, базирующийся на авиабазе Мальме, на этот раз вылетел из финского Тампере. Летчик выполнил три прохода в непосредственной близости от границы в сторону Выборга и Санкт-Петербурга, после чего развернулся на север.

Ранее два небольших самолета-разведчика совершили полет вдоль границ Калининградской области. Одним их них был американский Bombardier Challenger 650, получивший в военной модификации название ARTEMIS II. Воздушное судно базируется в Румынии и «почти ежедневно летает кругами вокруг российского анклава».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok