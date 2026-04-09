Шведский разведывательный самолет обнаружили у границ России

Gulfstream IV Швеции совершил разведывательные пролеты у границ России

Небольшой шведский разведывательный самолет Gulfstream IV утром 9 апреля проводил активное наблюдение в районе российско-финской границы. Об этом свидетельствуют данные полетных трекеров, проанализированные РИА Новости.

Борт, базирующийся на авиабазе Мальме, на этот раз вылетел из финского Тампере. Летчик выполнил три прохода в непосредственной близости от границы в сторону Выборга и Санкт-Петербурга, после чего развернулся на север.

Ранее два небольших самолета-разведчика совершили полет вдоль границ Калининградской области. Одним их них был американский Bombardier Challenger 650, получивший в военной модификации название ARTEMIS II. Воздушное судно базируется в Румынии и «почти ежедневно летает кругами вокруг российского анклава».