Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:11, 28 апреля 2026

Россиянка организовала убийство внутри семьи ради наследства

Хабаровчанка получила 5 лет колонии, попросив мужа убить отца ради квартиры
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Хабаровска, которая попросила мужа убить ее отца ради квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, план по завладению имуществом у женщины возник осенью 2024 года. Своему мужу она предложила найти киллера для отца, пообещав заплатить за это. Мужчина решил не искать исполнителя, а сразу обратиться в полицию. В дальнейшем при участии сотрудников он получил сумму за совершение преступления и сымитировал убийство тестя. Для подтверждения супруг показал возлюбленной снимок с якобы обгоревшим телом отца. Позже она узнала, что ее родственник жив.

Заказчицу признали виновной по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 («Организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Ее отправили в колонию на пять лет.

Ранее защита обжаловала приговор 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok