Россиянка организовала убийство внутри семьи ради наследства

Хабаровчанка получила 5 лет колонии, попросив мужа убить отца ради квартиры

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Хабаровска, которая попросила мужа убить ее отца ради квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, план по завладению имуществом у женщины возник осенью 2024 года. Своему мужу она предложила найти киллера для отца, пообещав заплатить за это. Мужчина решил не искать исполнителя, а сразу обратиться в полицию. В дальнейшем при участии сотрудников он получил сумму за совершение преступления и сымитировал убийство тестя. Для подтверждения супруг показал возлюбленной снимок с якобы обгоревшим телом отца. Позже она узнала, что ее родственник жив.

Заказчицу признали виновной по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 («Организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Ее отправили в колонию на пять лет.

