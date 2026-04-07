Министр просвещения назвал цели введения оценок за поведение в российских школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал цели введения оценок за поведение в российских школах. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, нововведение в системе образования позволит в первую очередь поддержать учителя.

Кроме того, по мнению министра, введение объективной оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что для оценки поведения в школах России выбрана трехуровневая модель. Таким образом, всего будет три типа оценки: «образцовое» поведение, «допустимое» и «недопустимое».

