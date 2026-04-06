Раскрыта новая модель оценки поведения в российских школах

Минпросвещения: Выбрана трехуровневая модель оценки поведения в школах России

Выбрана трехуровневая модель оценки поведения в школах России. Об этом сообщили в Минпросвещения, передает РИА Новости.

В ведомстве раскрыли, что оценки поведения введут в следующем учебном году в 10 школах каждого из регионов России — так будут тестировать модель.

Всего будет три оценки — «образцовое» поведение, «допустимое» и «недопустимое», разъяснили в Минпросвещения.

В 2027/28 учебном году оценки поведения внедрят во все школы страны, уточнили в ведомстве.

Ведомство уже подготовило проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы, отметила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру» объявил, что оценка за поведение в школах очень нужна.