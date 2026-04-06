Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 6 апреля 2026Россия

Раскрыта новая модель оценки поведения в российских школах

Майя Назарова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Выбрана трехуровневая модель оценки поведения в школах России. Об этом сообщили в Минпросвещения, передает РИА Новости.

В ведомстве раскрыли, что оценки поведения введут в следующем учебном году в 10 школах каждого из регионов России — так будут тестировать модель.

Всего будет три оценки — «образцовое» поведение, «допустимое» и «недопустимое», разъяснили в Минпросвещения.

В 2027/28 учебном году оценки поведения внедрят во все школы страны, уточнили в ведомстве.

Ведомство уже подготовило проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы, отметила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру» объявил, что оценка за поведение в школах очень нужна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok