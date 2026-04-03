Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 3 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Милонов раскрыл причины введения в школах оценок за поведение

Депутат Милонов: Оценка за поведение в школах очень нужна
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Оценка за поведение в школах очень нужна, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыл причины введения такой оценки.

«Существующая проблема, безусловно, требует какого-то решения, в конце концов. Потому что взаимоотношения в некоторых коллективах, где учителя, может быть, не обладают должным уровнем или просто не справляются с зарвавшимися детьми, требуют урегулирования», — сообщил Милонов.

Поведение в школе — это воспитание, а воспитание — неотъемлемая часть образования

Виталий Милоновзампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

По словам депутата, школьник может применять полученные знания не во благо. Например, добавил он, ученик может хорошо знать химию, но использовать эти знания для того, чтобы делать бомбочки в туалете.

«Мы сталкиваемся с проблемой, что родители, которые ведут сейчас своих детей, сами были воспитаны и получали образование в полуразрушенной системе 90-х. Они просто не понимают степень своего участия в воспитании ребенка и требуют от школы некого комплексного обслуживания по приведению их детей в должное состояние. Сами при этом либо не справляются, либо не способны это делать, либо не хотят. Поэтому оценка по поведению очень нужна. Да, не самым, может быть, лучшим образом воспринимается кем-то. Ну, а как иначе? Я поддерживаю такое решение Минпросвещения», — заключил Милонов.

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводятся оценки за поведение. Многие восприняли это как возвращение к советской практике. Другие решение Минпросвещения поддержали.

    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok