Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 18 декабря 2024Бывший СССР

Алиев заявил о «торчащих ушах Макрона» из-за протестов в Грузии

Алиев прокомментировал протесты в Грузии словами «опять уши Макрона торчат»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

В Грузии действуют тысячи неправительственных организаций, которые финансируются из западных стран, а в протестах в Тбилиси виден французский след. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости.

«Опять уши [президента Франции Эммануэля] Макрона торчат. Ну вот не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», — прокомментировал он беспорядки в грузинской столице.

Ранее французский президент призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из текущей ситуации. Он также выразил надежду, что существует путь, соответствующий европейским устремлениям страны.

Кроме того, Макрон предлагал свою помощь в разгрузке напряженности в стране основателю правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзине Иванишвили. Соответствующее предложение было озвучено в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе французского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Алиев назвал ошибкой дискриминацию русского языка

      МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению российскому историку

      В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против России

      В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

      «Авито» купил два крупных рекламных сервиса

      Россиянам назвали способы сэкономить на новогодних подарках

      Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше