Алиев заявил о «торчащих ушах Макрона» из-за протестов в Грузии

Алиев прокомментировал протесты в Грузии словами «опять уши Макрона торчат»

В Грузии действуют тысячи неправительственных организаций, которые финансируются из западных стран, а в протестах в Тбилиси виден французский след. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости.

«Опять уши [президента Франции Эммануэля] Макрона торчат. Ну вот не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», — прокомментировал он беспорядки в грузинской столице.

Ранее французский президент призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из текущей ситуации. Он также выразил надежду, что существует путь, соответствующий европейским устремлениям страны.

Кроме того, Макрон предлагал свою помощь в разгрузке напряженности в стране основателю правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзине Иванишвили. Соответствующее предложение было озвучено в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе французского лидера.