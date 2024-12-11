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13:15, 11 декабря 2024Бывший СССР

Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

Макрон предложил Иванишвили помочь в разгрузке ситуации в Грузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил основателю партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзине Иванишвили помочь в разгрузке ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы правящей партии Грузии.

Отмечается, что соответствующее предложение было озвучено в ходе телефонного разговора, который состоялся между Макроном и Иванишвили по инициативе французского лидера. Основатель «Грузинской мечты» поблагодарил президента Франции за инициативу. Отмечается, что стороны договорились повторно связаться в ближайшие дни.

«По инициативе президента Франции состоялся телефонный разговор между почетным председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Макрон отметил, что сожалеет о ситуации в Грузии, и выразил желание способствовать полной разгрузке этой ситуации», — говорится в сообщении партии.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что организаторы акций протеста в Грузии попытаются сорвать выборы президента страны, назначенные на 14 декабря. По данным спецслужбы, они намерены максимально накалить ситуацию и вызвать жертвы среди участников акций для подъема протестных настроений в обществе.

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