Спецслужбы Грузии заявили о планах организаторов протестов сорвать выборы президента

СГБ Грузии: организаторы протестов попытаются сорвать выборы президента страны

Организаторы акций протеста в Грузии попытаются сорвать выборы президента страны, назначенные на 14 декабря. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) республики в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Организаторы деструктивных и преступных действий планируют (...) всеми силами помешать избранию шестого президента Грузии, что искусственно вызовет кризис власти», — заявили в ведомстве. Также в СГБ призвали граждан проявлять максимальную бдительность.

СГБ Грузии рассказала о планах участников акций протеста сорвать голосование на президентских выборах. Спецслужба утверждает, что организаторы намерены максимально накалить ситуацию и вызвать жертвы среди участников акций для подъема протестных настроений в обществе.

Ранее участники протеста в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Рядом с чучелом грузинского политика лежали цветы.