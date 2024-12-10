В Тбилиси протестующие сожгли гроб с чучелом основателя правящей партии

В Тбилиси на протесте сожгли гроб с чучелом основателя партии «Грузинская мечта»

В Тбилиси участники протеста сожгли гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2», публикуя кадры случившегося.

Демонстранты прошли с гробом по проспекту Руставели, после чего поставили его возле новогодней елки, расположенной у здания парламента, и подожгли. Рядом с чучелом грузинского политика лежали цветы.

Ранее протестующие заблокировали проспект Руставели около здания парламента Грузии.

В начале декабря премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил наказанием организаторам протестов. Он пообещал, что они не уйдут ответственности.