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01:07, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси протестующие сожгли гроб с чучелом основателя правящей партии

В Тбилиси на протесте сожгли гроб с чучелом основателя партии «Грузинская мечта»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси участники протеста сожгли гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2», публикуя кадры случившегося.

Демонстранты прошли с гробом по проспекту Руставели, после чего поставили его возле новогодней елки, расположенной у здания парламента, и подожгли. Рядом с чучелом грузинского политика лежали цветы.

Ранее протестующие заблокировали проспект Руставели около здания парламента Грузии.

В начале декабря премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил наказанием организаторам протестов. Он пообещал, что они не уйдут ответственности.

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