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19:45, 9 декабря 2024Бывший СССР

Протестующие заблокировали проспект около парламента Грузии

Протестующие заблокировали проспект Руставели около парламента Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие заблокировали проспект Руставели около здания парламента Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции не вмешиваются в акцию протеста. При этом уточняется, что полицейские перекрыли движение автомобилей по проспекту.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси, пытаясь воплотить сценарий украинского майдана. По его словам, несмотря на скоординированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.

До этого Кобахидзе пообещал наказать организаторов протестных акций. Премьер добавил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах. Однако они не смогут уйти от ответственности, отметил он.

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