Протестующие заблокировали проспект около парламента Грузии

Протестующие заблокировали проспект Руставели около парламента Грузии

Протестующие заблокировали проспект Руставели около здания парламента Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции не вмешиваются в акцию протеста. При этом уточняется, что полицейские перекрыли движение автомобилей по проспекту.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси, пытаясь воплотить сценарий украинского майдана. По его словам, несмотря на скоординированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.

До этого Кобахидзе пообещал наказать организаторов протестных акций. Премьер добавил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах. Однако они не смогут уйти от ответственности, отметил он.