Премьер Грузии пообещал наказать организаторов протестов

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал наказать организаторов протестов

Организаторы оппозиционных протестов около здания парламента Грузии будут наказаны, пообещал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

«Политики, которые являются организаторами протеста, в том числе НПО (неправительственные организации — прим. «Ленты.ру»), не смогут уйти от ответственности», — сказал он. Кобахидзе добавил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах, но это ничего не означает.

3 декабря МВД Грузии сообщило о задержании 34 оппозиционеров во время митингов прошедшей ночью. Кроме того, 36 человек были оштрафованы. Рано утром стало известно, что грузинский спецназ разгонял акцию протеста оппозиции у Тбилисского госуниверситета.