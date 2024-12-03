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13:15, 3 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии пообещал наказать организаторов протестов

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал наказать организаторов протестов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Организаторы оппозиционных протестов около здания парламента Грузии будут наказаны, пообещал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

«Политики, которые являются организаторами протеста, в том числе НПО (неправительственные организации — прим. «Ленты.ру»), не смогут уйти от ответственности», — сказал он. Кобахидзе добавил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах, но это ничего не означает.

3 декабря МВД Грузии сообщило о задержании 34 оппозиционеров во время митингов прошедшей ночью. Кроме того, 36 человек были оштрафованы. Рано утром стало известно, что грузинский спецназ разгонял акцию протеста оппозиции у Тбилисского госуниверситета.

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