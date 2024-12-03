В Грузии назвали число задержанных на акции протеста оппозиционеров

МВД Грузии сообщило о задержании на акции протестов 34 оппозиционеров

В ходе акции протеста в Грузии прошедшей ночью сотрудники МВД республики задержали 34 оппозиционеров. Число задержанных сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, передает в YouTube грузинский «Первый канал».

«36 человек были оштрафованы. Административный арест был применен к 34 лицам. Уведомление было применено к четырем лицам. В судах продолжаются дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц», — говорится в публикации.

Сообщается также о задержании лиц, бросавших в ходе уличных беспорядков пиротехнику и зажигательные смеси в сотрудников полиции.

Ранее у Тбилисского университета спецназ начал разгон протестующих. Сообщалось об использовании водомета для тушения костров, которые сторонники оппозиции разожгли на улице перед образовательным учреждением.