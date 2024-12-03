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06:35, 3 декабря 2024Бывший СССР

Спецназ начал разгон митинга у госуниверситета в Тбилиси

Грузинский спецназ начал разгон митинга оппозиции у госуниверситета в Тбилиси
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Грузинский спецназ начал разгон митинга оппозиции у Тбилисского госуниверситета. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что водомет используют в том числе для тушения костров — сторонники оппозиции разожгли их на улице перед университетом.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике. Он также обвинил Запад в финансировании протестных акций. Грузинский премьер назвал неправильным отношением к Тбилиси такие действия западной стороны. Помимо этого, он подчеркнул, что в Грузии никогда не будет «майдана».

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