Премьер Грузии отверг переговоры с оппозицией

Премьер Грузии Кобахидзе отверг переговоры с оппозицией

Грузинские власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике. Переговорный процесс отверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что грузинские протесты имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию». Кроме того, по его словам, российская сторона считает события в республике ее внутренними делами и не намерена в них вмешиваться.

2 декабря Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестных акций. Грузинский премьер назвал неправильным отношением к Тбилиси такие действия западной стороны. Помимо этого, он подчеркнул, что в Грузии никогда не будет «майдана».