Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 2 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии отверг переговоры с оппозицией

Премьер Грузии Кобахидзе отверг переговоры с оппозицией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинские власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике. Переговорный процесс отверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что грузинские протесты имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию». Кроме того, по его словам, российская сторона считает события в республике ее внутренними делами и не намерена в них вмешиваться.

2 декабря Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестных акций. Грузинский премьер назвал неправильным отношением к Тбилиси такие действия западной стороны. Помимо этого, он подчеркнул, что в Грузии никогда не будет «майдана».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Россиянам пообещали спокойное начало декабря

      Спикер обвинил Байденов в подрыве доверия американцев к правосудию в США

      17-летнего зачинщика массовой драки в Подмосковье арестовали

      Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале

      Зеленский послал Россию на три буквы

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше