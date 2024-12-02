В Кремле сравнили митинги в Грузии с украинским Майданом

Песков сравнил митинги в Грузии с украинским Майданом

Митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию», так же как на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, нынешняя ситуация в Грузии — это внутренние дела страны и Россия не будет в них вмешиваться. При этом он отметил, что «налицо попытка раскачать ситуацию». Он добавил, что у митингов в Грузии существует прямая параллель с Майданом на Украине, и заключил, что власти Грузии принимают все меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция республики приносит в жертву молодежь на акциях протеста, исполняя задания «начальников» извне. «Но задание начальника — это задание начальника, и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента», — сказал он.