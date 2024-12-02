Премьер Грузии оценил действия оппозиции

Кобахидзе: оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста

Оппозиция Грузии приносит в жертву молодежь на акциях протеста, исполняя задания «начальников» извне. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Ответственность [оппозиционных] политиков очень большая — они, конечно, понимают, во что ввязались. Но задание начальника — это задание начальника, и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента… Самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодых», — сказал он в ходе заседания правительства

По данным на 2 декабря, в ходе акций протеста в Грузии были задержаны более 200 человек. Как рассказали в полиции страны, материалы дел, возбужденных в отношении 98 человек, уже были переданы в суд.

Как отметили в МВД республики, в ходе протестов пострадали 113 сотрудников полиции. Четверо из них находятся в медицинских учреждениях.