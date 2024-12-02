Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 2 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии оценил действия оппозиции

Кобахидзе: оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Оппозиция Грузии приносит в жертву молодежь на акциях протеста, исполняя задания «начальников» извне. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Ответственность [оппозиционных] политиков очень большая — они, конечно, понимают, во что ввязались. Но задание начальника — это задание начальника, и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента… Самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодых», — сказал он в ходе заседания правительства

По данным на 2 декабря, в ходе акций протеста в Грузии были задержаны более 200 человек. Как рассказали в полиции страны, материалы дел, возбужденных в отношении 98 человек, уже были переданы в суд.

Как отметили в МВД республики, в ходе протестов пострадали 113 сотрудников полиции. Четверо из них находятся в медицинских учреждениях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подготовила 300 тысяч контрактников для участия в СВО. Что известно об этих полках?

      Нападение агрессивных макак на мужчину с ребенком попало на видео

      В российском регионе предотвратили серию терактов

      В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

      Доходность китайских ценных бумаг упала до 22-летнего минимума

      Мужчина почувствовал недомогание на борту летевшего в Россию самолета и не выжил

      Флагманские смартфоны получат рекордный аккумулятор

      Раскрыт гонорар тяжелобольного Буйнова за новогодние корпоративы

      Правых политиков в Европе предупредили о последствиях победы Трампа

      Назван самый разбогатевший в 2024 году россиянин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше