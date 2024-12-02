В Грузии в ходе протестов задержали более 200 человек

В Грузии в ходе протестов задержали 224 человека, 34 из них арестовали

В Грузии в ходе протестов задержали более 200 человек. Об этом сообщает МВД республики.

«В общей сложности 224 человека были арестованы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Материалы административных дел на 98 человек были переданы в Тбилисский городской суд», — говорится в заявлении ведомства.

В отношении 74 человек судебное разбирательство завершено, уточнили в полиции. 34 из них были арестованы, еще 36 был выписан штраф.

В МВД Грузии также рассказали, что в ходе протестов пострадали 113 сотрудников полиции. Четверо из них остаются в медицинских учреждениях.