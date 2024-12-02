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09:27, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов полицейских

МВД Грузии: в ходе протестов пострадали 113 сотрудников полиции
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии в ходе протестов пострадали более 100 сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД республики.

«Всего в ходе последних акций протеста ущерб здоровью получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях», — говорится в заявлении ведомства.

В МВД Грузии уточнили, что вечером 1 декабря на акциях протестов пострадал 21 полицейский. Некоторые правоохранители получили серьезные травмы головы, лица и тела.

Ранее стало известно, что в Тбилиси после применения протестующими коктейля Молотова загорелся полицейский. Сообщалось, что огонь на пострадавшем сотруднике МВД быстро потушили.

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