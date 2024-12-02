В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов полицейских

В Грузии в ходе протестов пострадали более 100 сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД республики.
«Всего в ходе последних акций протеста ущерб здоровью получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях», — говорится в заявлении ведомства.
В МВД Грузии уточнили, что вечером 1 декабря на акциях протестов пострадал 21 полицейский. Некоторые правоохранители получили серьезные травмы головы, лица и тела.
Ранее стало известно, что в Тбилиси после применения протестующими коктейля Молотова загорелся полицейский. Сообщалось, что огонь на пострадавшем сотруднике МВД быстро потушили.