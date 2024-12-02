Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

Полицейский в Тбилиси загорелся после применения протестующими коктейля Молотова

В Тбилиси во время протестов загорелся один из сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов. «Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии отстреливаются фейерверками от спецназа и полиции, силовики в свою очередь сражаются водометом. Битва с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси попала на видео.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.