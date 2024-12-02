Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:20, 2 декабря 2024Бывший СССР

Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

Полицейский в Тбилиси загорелся после применения протестующими коктейля Молотова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Тбилиси во время протестов загорелся один из сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов. «Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии отстреливаются фейерверками от спецназа и полиции, силовики в свою очередь сражаются водометом. Битва с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси попала на видео.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Мадуро обвинил Запад в желании разрушить семейные ценности

      Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

      Названа лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

      Срок старта продаж на балет «Щелкунчик» раскрыли

      Военкор призвал депутатов Рады не позорить украинских военных

      Телеканал пригласил скандальную порномодель на интервью и возмутил зрителей

      Порнозвезда рассказала о совмещении секс-работы и заботы о дочери

      В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

      Российский офицер рассказал о боях в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше